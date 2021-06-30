Bugün yasak var mı? 1 Temmuz bugün sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz akşamı yasak olacak mı?

Bugün yasak var mı? 1 Temmuz bugün sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Normalleşmeyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklamayı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan yapmıştı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte bugün yasak var mı sorusunun cevabına yanıt aranmaya başlandı.
1 TEMMUZ BUGÜN YASAK VAR MI?
Açıklanan kararlara göre, 1 Temmuz itibariyle yasaklar sona eriyor. Hafta içi akşam saatlerinde ve Pazar günü uygulanan yasaklar son buluyor.
HANGİ YASAKLAR KALDIRILDI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi.
Dolayısıyla 28 Haziran, 29 Haziran ve 30 Haziran'da da hafta içi sokak kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek. 1 Temmuz 2021 itibariyle de sokak kısıtlaması sona ermiş olacak.
Yayınlanan genelgenin ilgili maddesi ise şöyle: 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.