1 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın yasak bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalktı mı?

1 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın yasak bitiyor mu? Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 30 Haziran akşamı uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler 1 Temmuz'a çevrildi. Peki; 1 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı? Temmuz ayında kaldırılacak yasaklarla ilgili detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.
1 TEMMUZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.
1 TEMMUZ'DAN SONRA KALKAN YASAKLAR NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre;
-Sokağa çıkma kısıtlamaları(hafta içi, hafta sonu) tümüyle kaldırıldı.
-Şehirler arası seyahat kısıtlamaları toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.
-Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.
-HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek.
-Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz Milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.