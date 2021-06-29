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    • 29.06.2021 11:26
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    Son dakika: Üniversite sınavları kalkacak mı? YKS TYT AYT kaldırılacak mı? Üniversite sınavları...

    Üniversite sınavlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı son saatlerde en çok araştırılanları arasında yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bahçeli'nin üniversite sınavıyla ilgili açıklamalarının ardından detaylar merak konusu oluyor. Peki, üniversite sınavı kalkacak mı? YKS TYT AYT üniversite sınavları kaldırılacak mı? İşte detaylar...

    Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS TYT AYT üniversite sınavları kaldırılacak mı?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır." dedi. Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra sınavlarla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, üniversite sınavı kalktı mı, kalkacak mı? YKS TYT AYT üniversite sınavları kaldırılacak mı? İşte merak edilen son gelişmeler

    ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır." dedi.

    İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler;

    YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

    Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

        KAÇ ADAY KATILIM SAĞLADI?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenen YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katıldığını bildirmişti.

        YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) HAKKINDA

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

        I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

        Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

        II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

        Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

            Yabancı Dil Testi (YDT)
            TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.
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            Haberler Güncel Son dakika: Üniversite sınavları kalkacak mı? YKS TYT AYT kaldırılacak mı? Üniversite sınavları...