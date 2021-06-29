Şebnem Tüfekçi kimdir? Şort giyen kadın Şebnem Tüfekçi olayı nedir?

Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir şahsın videosunu paylaştı ve video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından Şebnem Tüfekçi kimdir? Şebnem Tüfekçi olayı nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İddialara göre; İstanbul Fikirtepe'de sokakta şorta yürüyen bir genç kıza hakaret edildi. Bu anları kayda alan genç kız videoyu sosyal medyada paylaştı.