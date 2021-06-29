Şebnem Tüfekçi kimdir? Şort giyen kadın Şebnem Tüfekçi olayı nedir?

Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız, sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir şahsın videosunu paylaştı ve video kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından Şebnem Tüfekçi kimdir? Şebnem Tüfekçi olayı nedir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İddialara göre; İstanbul Fikirtepe'de sokakta şorta yürüyen bir genç kıza hakaret edildi. Bu anları kayda alan genç kız videoyu sosyal medyada paylaştı.
ŞEBNEM TÜFEKÇİ KİMDİR?
Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.
ŞEBNEM TÜFEKÇİ OLAYI NEDİR?
Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor.
Bunun üzerine şahıs, Tüfekçi ve babasına hakaret yağdırıyor.