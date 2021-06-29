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    • 29.06.2021 19:10
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    Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl ve nereden alınır?

    Ticari araç sürücülerine getirilen psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? 2021 psikoteknik belgesi fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Psikoteknik belgesi nasıl alınır? 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacağı açıklandı. Bu nedenle psikoteknik belgesine yoğun talep gösterilmeye başlandı. Peki; psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl ve nereden alınır?

    2021 psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl alınır? 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine psikoteknik belgesi zorunluluğu geldi. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçecek. Peki; psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar? Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

    PSİKOTEKNİK BELGESİ FİYATI NE KADAR?

    Refleks, algı, muhakeme yeteneği gibi 12 farklı testten geçirilen sürücüler psikoteknik merkezlerine giderek bu testlerden geçebilirler. Ardından değerlendirme sonucu olumlu çıkarsa psikiyatri doktorunun onayıyla birlikte rapor enabız ve e devlet üzerinden görüntülenebilecek.

    Psikoteknik belgesi fiyatı 2021 yılı itibariyle 170 ile 220 TL arasında değişiyor. Sınav öncesi alınan bu ücret, sınavda kalmanız halilnde iade edilmiyor.

    PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

    Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücüler, Psikoteknik merkezlerine giderek 12 farklı test uygulandıktan sonra değerlendirme sonucu olumlu olması halinde psikiyatri doktorunun onayı ile birlikte Psikoteknik belgesine sahip olabilecekler.

    Psikoteknik belgesi, E-Nabız ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

        PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

        İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek.

        İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor. Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.

        Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticarî araç sürücülerine mecburi hâle getirildi.

        Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1181 lira ceza kesecek. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor" dedi.
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