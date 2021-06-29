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    • 29.06.2021 15:24
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    Müge Anlı Elmalı davası: Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı, nerenin ilçesi?

    Elmalı nerede, hangi ile bağlı? Sorusu Elmalı davası olayları sonrasında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası taciz olayı sosyal medyada büyük tepkiler almaya devam ediyor. 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin anne ve üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlattığı olay, Elmalı davası olarak biliniyor. Gözaltına alınan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, Elmalı nerede? Elmalı hangi şehirde, nereye bağlı? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Elmalı nerede? Elmalı hangi ile bağlı, nerenin ilçesi?

    Elmalı nerenin ilçesi? Elmalı hangi ile bağlı? Türkiye'yi derinden sarsan Elmalı davası hakkında araştırmalar sürüyor. Geçen yıl Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan, cinsel tacize uğradıkları iddia edilen ve bunu resimlerle anlatmaya çalışan iki çocuğun davası olarak bilinen Elmalı davasında çıkan karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Müge Anlı Atv canlı yayınında "gerekçeli karar" çağrısında bulundu. Bu gelişmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, Elmalı nerede? Elmalı hangi şehirde, nereye bağlı? Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

    ELMALI NEREDE? HANGİ İLE BAĞLI?

    Elmalı, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde bulunan Antalya ilinin yaklaşık 39.000 nüfuslu bir ilçesidir. Elmalı ilçesi, Antalya'nın ilçelerinden güneyinde Kaş ve Finike, güneydoğusunda Kumluca ve kuzeyinde de Korkuteli ilçeleriyle birlikte batısında da Muğla'nın Seydikemer ilçesiyle komşudur. İlçe Muğla ili ile sınır komşusu olarak bulunuyor. İlçenin ekonomisi tarım ile sağlanmakta olup Türkiye'nin elma ihtiyacının %10 kısmı buradan karşılanıyor. Antalya'nın Akdeniz'e kıyısı olmayan ilçelerinden olan Elmalı'nın il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 111 km'dir.

    Meyve üretimi konusunda da ilçe başarılı çalışmalara imza atmıştır. İlçe geçmiş medeniyetler açısından da oldukça zengindir. Birçok devletin hakimiyeti altına giren ilçe Roma imparatorluğu ile başlangıç yapmış olup, sırası ile Bizans, Selçuklu ve en son Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Turizm açısından da zengin olan bölgede birçok gezilecek nokta bulunuyor. Kızlar sivrisi, Elmalı Müzesi, Kesik Minare, görülmesi gereken yerler arasındadır.

    Türkiye'nin elma ihtiyacını karşılayan en önemli tarım merkezlerinden biri olan Elmalı, ağırlıklı Yörük ve Türkmen nüfusunun etkisiyle geleneksel yaşamın izlerini görebileceğiniz, kültürel dokusunu kaybetmeyen bir yerleşim yeri. İlçede her yıl gerçekleştirilen Yörük şenlikleri ve yaylalarda düzenlenen etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

        ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?

        Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

        SON DAKİKA: ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

        Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

        BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

        Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.
        Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.
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