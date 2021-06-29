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    • 30.06.2021 09:12
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    MEB son dakika LGS sorgulama sayfası tıkla öğren! 30 Haziran meb.gov.tr LGS sonucu 2021! LGS sonuçlarına nereden bakılır?

    LGS sonuçlarına nereden bakılır? 2021 LGS sonucu meb.gov.tr adresinden açıklanıyor. 30 Haziran'da açıklanacağı duyurulan LGS sonuçları için nefesler tutuldu. LGS sorgulama sayfası gündemin ilk sırasına yerleşti. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından tercih heyecanı başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. Aynı gün tercih kılavuzu yayınlanacak ve öğrenciler aldığı puana göre tercih işlemlerini yapacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. İşte; 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    MEB son dakika LGS sonucu! LGS sonuçlarına nereden bakılır?

    LGS sonuçlarına nereden bakılır? MEB son dakika LGS sonucu merakla bekleniyor. meb.gov.tr 2021 LGS sorgulama ekranı erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınav sistemine milyonlarca öğrenci giriş yapmıştı. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak. Peki; LGS sonuçlarına nereden bakılır? 2021 LGS sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır? LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.

    LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

    LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.

    Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.

    LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

    LGS sonuçları 30 Haziran saat 8.30'da açıklandı.

    LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    LGS SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?

    Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi. LGS kapsamındaki merkezî sınavı bir gazeteye değerlendiren Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Özer, özetle şunları söyledi:

        30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.

        174 BİN KONTENJAN

        LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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