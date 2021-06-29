LGS sonuçlarına nereden bakılır? MEB son dakika LGS sonucu merakla bekleniyor. meb.gov.tr 2021 LGS sorgulama ekranı erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınav sistemine milyonlarca öğrenci giriş yapmıştı. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak. Peki; LGS sonuçlarına nereden bakılır? 2021 LGS sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır? LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.
LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.
Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.
LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?
LGS sonuçları 30 Haziran saat 8.30'da açıklandı.
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LGS SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.