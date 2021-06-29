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    • 29.06.2021 23:37
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    LGS tercih kılavuzu 2021! LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl?

    2021 LGS tercih kılavuzu! LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl? LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler arama motorlarında sorgulanıyor. Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlere çevrilecek. LGS tercih kılavuzunun da açıklanması bekleniyor. Peki; 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri başladı mı? LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl?

    takvim.com.tr
    LGS tercih kılavuzu 2021! LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl?

    LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS tercih kılavuzu merakla bekleniyor. LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl? LGS sonuçları 30 Haziran itibariyle açıklanıyor ve tercihler merakla bekleniyor. LGS tercih kılavuzu merak edilen konulardan birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Peki; 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    LGS TERCİH KILAVUZU 2021!

    LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak. 2021 LGS tercihlerinin Temmuz ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    KONTENJAN SAYISI KAÇ?

    LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

        LİSE KONTENJANLARI YÜZDELİK DİLİMLER NASIL?

        Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelliyor.Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

        LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        TÜM ÖĞRENCİLERE YEREL YERLEŞTİRME

        Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

        ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
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        Haberler Güncel LGS tercih kılavuzu 2021! LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS lise kontenjanları yüzdelik dilimler nasıl?