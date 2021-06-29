LGS sınav sonuçları 2021! meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Sonuçların 30 Haziran'da duyurulacağının açıklanmasının ardından LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve ailesi LGS sonuçları hakkında bilgi almak istiyor. Sonuçların meb.gov.tr adresinden duyurulacağı belirtilmişti. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak. İşte; 2021 LGS sınav sonuçları...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.
Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.
LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.