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    Elmalı davası Merve Akman ve Rahmi Akman kimdir, tutuklandılar mı? Elmalı davası son dakika nasıl sonuçlandı?

    Elmalı davası nedir? Sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamoyunda cinsel istismara uğradıkları iddia edilen ve bunu resimlerle anlatan iki çocuğun davası olarak bilinen Elmalı davası sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Gözaltına alınan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bakanlıktan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Anne Merve Akman ile baba Rahmi Akman tutuklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Elmalı davası son dakika nasıl sonuçlandı? Merve Akman ve Rahmi Akman kimdir?

    Antalya'nın Finike ilçesinde geçen sene meydana gelen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlatmaya çalışmasıyla bilinen Elmalı Davası hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Anne Merve Akman ile baba Rahmi Akman tutuklandı mı? İşte detaylar!

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    ELMALI DAVASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Balıkesir'de yaşayan çocukların babaannesi G.S., savcılığa giderek ihbarda bulundu ve olay ilk olarak bu şekilde ortaya çıktı.

    Babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki çocuğun anneleri ve eski gelini Merve A. ile kadının erkek arkadaşı Rahmi A.'nın, torunlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti ve her iki sanıktan da şikâyetçi oldu.

    Şikayetin ardından çocuklar koruma altına alınırken, üvey babalarının ve başka iki kişinin daha kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların iddiaları, adli tıp raporuyla da kanıtlandı.

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    SON DAKİKA: ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

    Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

    Savcılık tarafından ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvuruldu. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak A., F., M. ve M. ismindeki erkeklerle de ilişkisi olduğunu dile getirerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri A., F. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu kaydetti.

    G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili olarak annesi, üvey babası ve dayısı S.'den şikâyetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini dile getirdiği öğrenilmişti. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü aktarmıştı.

    Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması

    Ağabey İ.E.G. ise savcıya verdiği ifadesinde anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süre içinde oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü dile getirmişti. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu da aktarmıştı.

        6 yaşındaki küçük kız ile 9 yaşındaki ağabeyi, yaptıkları çizimlerle de olayı anlatmaya çalıştı. Bu çizimler de soruşturma dosyasına dâhil edilirken, soruşturma kapsamında anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Üçüncü duruşmada suçlamaları kabul etmeyen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki toplayan konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada;

        "Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

        05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

        Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz." İfadeleri kullanıldı.

        RAHMİ AKMAN KİMDİR?

        Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen üvey babadır.

        MERVE AKMAN KİMDİR?

        7 yaşındaki G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin annesi olan Merve Akman'ın, öz çocuklarına yıllarca istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
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        Haberler Güncel Elmalı davası Merve Akman ve Rahmi Akman kimdir, tutuklandılar mı? Elmalı davası son dakika nasıl sonuçlandı?