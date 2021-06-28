Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 Jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2021 Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı veya EGM bünyesine binlerce bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yeni alımların ne zaman yapılacağı merakla beklenen konulardan birisi oldu. Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Peki; jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak?
JANDARMA EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Jandarma EGM bekçi alımı hakkında daha önce bilgi verilmişti.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.
JANDARMA EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.