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    • 29.06.2021 00:38
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    Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 Jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

    Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 jandarma EGM bekçi alımları bekçi olarak görev yapmayı isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Jandarma veya EGM bünyesine alınması planlanan bekçi alımı için araştırma yapılıyor. Peki; 2021 jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine binlerce personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    2021 Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak?

    2021 Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı veya EGM bünyesine binlerce bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yeni alımların ne zaman yapılacağı merakla beklenen konulardan birisi oldu. Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Peki; jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 bekçi alımı ne zaman başlayacak?

    JANDARMA EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Bekçi alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin bir tarih henüz verilmedi. Jandarma EGM bekçi alımı hakkında daha önce bilgi verilmişti.
    Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

    JANDARMA EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.
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        Haberler Güncel Jandarma EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2021 Jandarma EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?