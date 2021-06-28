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    • 28.06.2021 17:27
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    Sinovac mı Biontech mi etkili? Hangi aşı daha iyi? Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Yan etkiler…

    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce vatandaş Sinovac mı Biontech mi etkili? Hangi aşı daha iyi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ülkemizde koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor ve Sağlık Bakanlığı takvimine göre sırası gelen kişilere randevular açılıyor. İki çeşit aşı çeşidi sunulduğu için vatandaşlar ikisi arasında kalarak hangisini seçmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Yan etkileri neler?

    takvim.com.tr
    Sinovac mı Biontech mi etkili?

    Sinovac mı Biontech mi etkili? Hangi aşı daha iyi? Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Ülkemizdeki aşılama oranları hızla artarken vakalar da düşüyor. Koronavirüs ile mücadelede en önemli nokta olan aşılamada ülkemizde Sinovac ve Biontech olarak iki seçenek sunuluyor. Vatandaşlar da kararsız kalarak aralarındaki farkları öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…

    BİONTECH VE SİNOVAC ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

    İnaktif Aşılar
    -Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    -Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    -Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
    -Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    -2-8°C'de saklanabilir.
    -Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    -Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    -Sinovac aşısı, Çin aşısı bu sınıfa girmektedir.

    Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

    -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
    -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
    -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
    -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
    -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
    -Biontech/Pfizer (Alman aşısı), Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
    -Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        HANGİ AŞI DAHA GÜVENİLİR?

        Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
        "Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

        Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe'de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun."

        COVİD 19 AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

        Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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        Haberler Güncel Sinovac mı Biontech mi etkili? Hangi aşı daha iyi? Sinovac mı yoksa Biontech mi tercih edilmeli? Yan etkiler…