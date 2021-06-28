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    • 28.06.2021 12:05
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    Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınır? MHRS, e-Nabız, SMS Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman verilir?

    Sağlık Bakanlığı takvimine göre aşılama tüm hızıyla devam ederken Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır? Sorusunun yanıtı da çok fazla araştırılır oldu. İlk dozu olan vatandaşlar yoğun bir şekilde 2. dozu ne zaman olacaklarını merak ediyor. Peki MHRS, e-Nabız, SMS Biontech 2. doz aşı randevusu ilk dozdan kaç gün sonra alınır? MHRS, e-Nabız, SMS, ALO182, e-Devlet gibi sistemlerden kolaylıkla randevu oluşturulabiliyor. Peki Biontech özellikleri neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınır?

    Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır? MHRS, e-Nabız, SMS Biontech 2. doz aşı randevusu ilk dozdan kaç gün sonra alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen sıraya göre ülkemizde aşılama hızlı bir şekilde yapılıyor ve normalleşmenin üçüncü etabı da 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Peki ilk dozu olanlar Biontech'te 2. dozu ne zaman, kaç gün sonra olacak?

    BIONTECH 2. DOZ AŞI RANDEVUSU NE ZAMAN ALINIR?

    Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

    Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.

    BIONTECH AŞI ÖZELLİKLERİ NELER?

    -mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

    -Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

    -Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.

    -Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

    -Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

    Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.

        BIONTECH YAN ETKİLERİ NELER?

        Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

        Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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        Haberler Güncel Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınır? MHRS, e-Nabız, SMS Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman verilir?