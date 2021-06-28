Bayram tatili 9 gün mü 11 gün mü? Bayram tatili kaç gün sürecek? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz Arefe günü ile başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü de resmi tatil olarak kabul edilmesi halinde vatandaşlar 11 gün sürecek uzun bir tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Cuma akşam mesai bitime ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek.