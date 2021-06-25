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    • 25.06.2021 07:54
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    YKS 2021 (TYT-AYT-YDT) sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

    YKS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte detaylar belli oldu. Sınava katılacak olan milyonlarca aday bazı soruların yanıtını merak ediyor. Bu sorulardan birisi ise 'YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı çıkartılacak?' "YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler nelerdir?" sorusu oldu. İşte konuya ilişkin son gelişmeler ve detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 2021 sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

    Milyonlarca öğrenci üniversiteye giriş için ilk aşama olan YKS sınavlarına katılacak. YKS sınav giriş belgesi renkli mi siyah beyaz mı olacağı ile araştırılıyor. Sınava girecekleri yerleri öğrenen öğrenciler, sınav giriş belgelerini çıktı alarak sınava giriş yapabilecekler. Peki, 2021 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? Sınav giriş belgesi renkli mi yoksa siyah beyaz mı olacak? Renkli zorunluluğu var mı? İşte konu ile ilgili resmi açıklama...

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

    YKS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edilmelidir.

    YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    SINAVA GİRİŞ BELGESİ

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

    Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

    Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

        Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

        Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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        Haberler Güncel YKS 2021 (TYT-AYT-YDT) sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?