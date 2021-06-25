SON DAKİKA: Ahmet Şık'ın Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü yakın arkadaşı ifşaladı

"ŞOKTAYIM BENİ İTİN, DÜRTÜN, BİR ŞEYLER YAPIN"

"...

Sezgin Baran Korkmaz'ı nereden tanıdığını anlattığı bir yayına denk geldim.

Yanlış duyduğumu düşündüm.

Biraz öne aldım yayını, sesini açtım

"İşte ben de o ünlü yalıya gittim. Beni aradı çağırdı, ben de zaten seni merak ediyordum dedim ve gittim" gibi bazı sözleri duydum ve hızla kapattım.

Arşive baktım, Ahmet Şık bu görüşmeyi yazmış mı, ben kaçırmış olabilirim diye düşündüm.

Evet Ahmet Şık bir Sezgin Baran Korkmaz yazısı yazmış.

Ama yazının içeriğinde 'evde yapılan görüşme' ve o görüşmede sorulan sorulara alınan yanıtlara dair bir bölüm yok.

Yazı T24'te ocak ayında yayımlanmış, Sezgin Baran Korkmaz aralık ayında kaçmış. Ahmet Şık evine ne zaman gitmiş bilmiyoruz.

Henüz memleketin bu derece konusu değilken evet Ahmet Şık etraflı bir yazı yazmış…

Bugünlerde 'bu tip' adamlarla yan yana gelmiş birçok gazeteci arkadaşımız gündem oluyor bir bir.

"Yahu bir ben mi kalmışım bunları tanımayan" diyecek kadar kalabalıklar.

Ama hiçbiri bir Ahmet Şık değil!

Hiçbirinin bende yarattığı his de bu değil.

Şoktayım, beni itin, dürtün, bir şeyler yapın!

Yanlış anlamışsın o olaylar öyle değil, deyin..."