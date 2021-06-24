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    • 24.06.2021 14:14
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    SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Salgın, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konuları ele alındı." dedi.

    Çelik'ten istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.


    TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, devam eden toplantıda yeni tip koronavirüs salgını, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığını bildirdi.


    BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
    Çelik, "Cumhurbaşkanımız son zamanlarda yaptığı temaslarla ilgili olarak değerlendirmelerini milletvekili arkadaşlarımızla paylaştı. Bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalar