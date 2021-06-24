Fatih Portakal ve Canan Kaftancıoğlu'nu morartan gelişme: Aşı sırası 18 yaş ve üzerine geldi

"İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN"

Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.

PORTAKAL'IN TWEETİ AKILLARA GELDİ

Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet gündeme geldi.

Algı operasyonlarıyla bilinen Portakal, Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü.





KAFTANCIOĞLU DA MORARDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.







Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.