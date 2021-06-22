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    • 22.06.2021 11:16
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    sosyal medyanın gündemine yerleşti. ? Özdil'in sosyal medyadaki iddialarına Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Özdil'in ima yollu suçlamasına Tele1 kurucusu Uğur Dündar sert tepki göstererek, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan" ifadelerini kullandı. İşte; Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgasının detayları!

    takvim.com.tr
    Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgası! Uğur Dündar Yılmaz Özdil'e ne dedi?

    Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgası! Sosyal medyada iki ismin paylaşımları gündemin ilk sırasına yerleşti. Uğur Dündar yaptığı paylaşımla; "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı. İki ismin tartışması sosyal medyada dikkat çekti. İşte; Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgasının detayları!

    YILMAZ ÖZDİL UĞUR DÜNDAR KAVGASI!

    Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'e seslendi, ağır sözlerle eleştirdi.

    "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum."

    Tartışma, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazdığı tweetle başladı. Özdil, Korkmaz'ın finanse ettiği bazı gazetecilere ilişkin bilgilerin ABD'deki iddianamede yazdığını ifade etti.

    Özdil'in ima yollu suçlamasına Tele1 kurucusu Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

    "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan"

    Özdil'in kendisini en yakından tanıyan kişilerden biri olduğunu söyleyen Dündar, Özdil'i bildiklerini söylemeye çağırdı.

        "Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana."

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