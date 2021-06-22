Yılmaz Özdil Uğur Dündar kavgası! Uğur Dündar Yılmaz Özdil'e ne dedi?

Özdil'in ima yollu suçlamasına Tele1 kurucusu Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

"Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan"

Özdil'in kendisini en yakından tanıyan kişilerden biri olduğunu söyleyen Dündar, Özdil'i bildiklerini söylemeye çağırdı.