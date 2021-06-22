Yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak?

Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak? Yerli aşı hangi firma üretecek? TURKOVAC adı verilen yerli aşının detayları arama motorlarında sorgulanıyor. 3. faz çalışmaları başlatılan yerli aşının adının TURKOVAC olduğu duyuruldu. Peki; TURKOVAC yerli aşı hangi firma üretecek?
YERLİ AŞI HANGİ FİRMA ÜRETECEK?
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs salgınına karşı VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık gibi kullanılır hale getirilmesinin planlandığını söyledi.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
COVID-19 ile ilgili 7 yerli aşı çalışmasını desteklediklerini hatırlatan Mandal, VLP temelli aşıda Faz-1'in tamamlandığını kaydetti.
Mandal, elde edilen sonuçların son tetkiklerinin yapılmakta olduğunu ifade ederek, 10 Haziran itibarıyla Faz-2 çalışmasına başlamayı planladıklarını söylemişti.