Yerli aşı hangi firma üretecek? Yerli aşı inaktif mi MRNA mı olacak?

YERLİ AŞI İNAKTİF Mİ MRNA MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz aylarda "Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar" açıklamasında bulunarak önemli bir haber vermişti.