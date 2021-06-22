Yerli aşı gönüllü randevusu nasıl alınır? Yerli aşı gönüllü nasıl olunur? TURKOVAC ismi verilen yerli aşıda 3. faz çalışmaları devam ediyor. Yerli aşıyı yaptırarak gönüllülük çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar, yerli aşı gönüllüsü olmanın yollarını arıyor. Peki; yerli aşı gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü randevusu nasıl alınır?
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL BUTONU!
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.
Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.