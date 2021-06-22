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    adı nedir? ne zaman çıkacak? var mı?

    adı nedir? Yerli aşının ismi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yerli aşıya ismi verildi. Peki, ? var mı? Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı. İşte yerli aşı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Yerli aşı adı nedir? Türk aşısı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı yan etkisi var mı?

    Türk aşısı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı adı nedir? Yerli aşı yan etkisi var mı? Yerli aşıyla ilgili merakla beklenne açıklama geldi. Koronavirüse karşı uygulanacak yerli aşı üretiminde 3. faz çalışmasına başlandı. Yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği bildirildi. İşte; TURKOVAC hakkında merak edilen son bilgiler!

    YERLİ AŞI ADI NEDİR?

    Yerli aşının isminin TURKOVAC olduğu duyuruldu.

    TURKOVAC nedir? Yerli aşıda Faz-3'e geçildi mi?

    TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

    TURKOVAC'ın ne zaman çıkacağına ilişkin bir bilgi ise henüz duyurulmadı.

        YERLİ AŞI YAN ETKİSİ VAR MI?

        Yerli aşının yan etkisi hakkında henüz tamamlanmış bir çalışma yok. Faz-3 çalışmalarının ardından konuyla ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel Yerli aşı adı nedir? Türk aşısı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı yan etkisi var mı?