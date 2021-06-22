Telafi eğitimi başvurusu ne zaman bitecek? Telafide ben de Varım başvuru nasıl yapılır? Öğrenciler ve veliler, yaz aylarında yapılacak telafi eğitimine ilişkin detaylı bilgileri sorguluyor. Telafi eğitimiyle, okullardaki eksiklerini gidermek isteyen öğrenciler, telafi eğitimi başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.