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    • 22.06.2021 20:18
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    Son dakika: İllere göre 12-18 Haziran haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! , ve 'de son durum...

    Sağlık Bakanı , 12-18 Haziran haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil" ifadelerini kullandı. Peki, , ve 'de son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Haftalık vaka sayısı güncellendi

    Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



    DÜŞÜŞ HIZININ AZALMASI NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden haftalık verileri değerlendiren Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.



        VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek" dedi.
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