Kafeler, restoranlar, barlar, gece kulüpleri kaçta kapanacak? Müzikli mekanlar kaça kadar açık sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin ardından eğlence mekanlarının kaça kadar çalışacağını açıkladı. Alınan kararla, yeni normalleşme kapsamında müzikli mekanlar belirli bir saate kadar açık kalabilecek.
KAFELER RESTORANLAR BARLAR GECE KULÜPLERİ KAÇTA KAPANACAK?
Kabine'de görüşülen konular neticesinde alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' sözlerine yer verdi.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama geldi. Altun, "İdeolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir" dedi.