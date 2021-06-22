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    • 22.06.2021 11:38
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    Kafeler, restoranlar, barlar, ? ?

    ? Kafeler, restoranlar, barlar, ? Müzikli mekanların çalışmasına ilişkin yeni bir karar alındı. Kafeler, restoranlar, barlar, gece kulüpleri gibi müzikli mekanların kaçta kapanacağını Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan kabine toplantısında alınan kararla saat 24:00'ten sonra müzikli yerlerin çalışmasının yasaklandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Kafeler, restoranlar, barlar, gece kulüpleri kaçta kapanacak?

    Kafeler, restoranlar, barlar, gece kulüpleri kaçta kapanacak? Müzikli mekanlar kaça kadar açık sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin ardından eğlence mekanlarının kaça kadar çalışacağını açıkladı. Alınan kararla, yeni normalleşme kapsamında müzikli mekanlar belirli bir saate kadar açık kalabilecek.

    KAFELER RESTORANLAR BARLAR GECE KULÜPLERİ KAÇTA KAPANACAK?

    Kabine'de görüşülen konular neticesinde alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' sözlerine yer verdi.

    ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama geldi. Altun, "İdeolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir" dedi.

        Yeni normalleşme sürecinde atılan adımlardan birinin de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'a kadar hizmet verebilmeleri olduğunu belirten Altun, "Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla "müziğin engellendiği" şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur.

        Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" cümlelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kafeler, restoranlar, barlar, gece kulüpleri kaçta kapanacak? Müzikli mekanlar kaça kadar açık?