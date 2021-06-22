İdari izinler kalktı mı? Hamilelere, kronik hastalara idari izinler ne zaman kalkacak? Kamuda çalışan binlerce kişi idari izinli sayılıyordu. Pandemi döneminde idari izin verilen personelin son durumu vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 1 Temmuz itibariyle kamuda normal mesai uygulamasına geçilecek. Peki; idari izinler kalktı mı?
İDARİ İZİNLER KALKTI MI?
Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz'dan itibaren kamuda normal mesai uygulamasına geçiliyor. İdari izinler hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde bu konunun netleşmesi bekleniyor.
KAMUDA MESAİ SAATLERİ NASILDI?
Kamuda esnek çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise şu şekilde:
"Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir."