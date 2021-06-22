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    • 22.06.2021 15:15
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    • 22.06.2021 15:15
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    genelgesi yayınlandı mı? 1 Temmuz nde neler var?

    genelgesi gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. 1 Temmuz araştırılıyor. Genelge ile, kaldırılacak yasakların detayları da belli olacak. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağına ilişkin bilgi vermişti. Peki; ?

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesinde neler var?

    1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi arama motorlarında sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla, sokağa çıkma yasaklarının son durumunun ne olacağını duyurdu. Pazar günü ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin detaylı bilgi verildi. Peki; 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

    1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandığı takdirde haberimizde yer alacak.

    ALINAN KARARLAR NELERDİR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

    HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." dedi.

        YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

        1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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