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    • Güncel
    • 23.06.2021 06:25
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    • 23.06.2021 06:25
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    | ? Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...

    ? sorusu Haziran ayını bitirirken en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. İşte il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Orta Toroslar Mevkii, Hatay ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            SİNOP °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 35°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...