Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı