Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı mı? Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır?

Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı mı? Diyanet Yaz Kur'an kursu hakkında açıklama geldi. 4-22 yaşları arasındaki kişilerin başvurabileceği Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıtları, yaş gruplarına göre çevirmiçi veya yüz yüze gerçekleştirilebilecek. Peki; Diyanet Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı mı?
YAZ KUR'AN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?
Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.
10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak.
Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.
COVID-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Başkanlık, "2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları"nı da belirledi.
Yaz Kur'an kursları bu yıl da COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.
2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretimin tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlandı. Kur'an kurslarına başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.