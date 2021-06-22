27 Haziran Pazar yasak var mı? Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağının açıklanmasının ardından yasağın ne zaman kaldırılacağı merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge ile alınan kararların detaylarının açıklanacağı duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrildi. Pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtı!
27 HAZİRAN PAZAR YASAK VAR MI?
Bu Pazar günü son kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."