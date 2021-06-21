SON DAKİKA: Ataşehir'deki 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde flaş gelişme: 13 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmiş, Koçan'ın eski eşi ise ardından intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL'lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı.
6'SI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmalar kapsamında olayla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sının adliyeye sevk edileceği öğrenildi
NE OLMUŞTU?
Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.
Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi.
PARA DOLU ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR
Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.