İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.