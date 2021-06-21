Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Vatandaşlar ise toplantıdan çıkan kararları merakla bekliyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu. Peki, 21 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı mı? Yasaklar kalktı mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler
21 HAZİRAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından genelge yayımlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte koronavirüs mücadelesinin son 24 saatinde yaşanan gelişmeler;
Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.41 itibarıyla 41 milyon 587 bin 659'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.