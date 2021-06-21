Maskeler ne zaman kalkacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bir an önce normal hayatına kavuşmak isteyen milyonlarca vatandaş maskeleri çıkararak rahat nefes alacağı günün hayalini kuruyor. Kademeli normalleşmenin yaşandığı şu günlerde bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında maskelerin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki hangi kararlar alındı? İşte son gelişmeler…
MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?
Kabine Toplantısı henüz bitmedi, sonrasında alınan kararlarla birlikte bu sorunun cevabı da belli olacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini dile getirerek 'Bağışıklığın yakalanmasından sonra sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir' dedi.
Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak.
Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.