AŞIDA BÜYÜK BAŞARI

Öte yandan İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.