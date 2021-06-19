Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.
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- Güncel
- 19.06.2021 23:57
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- Son Güncelleme:
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- 20.06.2021 00:18
Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı
Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.
Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.