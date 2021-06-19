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    • 19.06.2021 23:57
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    • 20.06.2021 00:18
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    Son dakika: 'da tutuklandı

    ve tarafından kırmızı bültenle aranan  patronu   polisi tarafından saat 15.30 sularında tutuklandı.

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