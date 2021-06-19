"HAKKARİ HUZUR ORTAMI İÇİNDE DAHA DA GÜZELLEŞECEK"

Tasarruf sağlamak için birçok işi ihale etmeden yaptıklarını vurgulayan Akbıyık, değerlendirmelerde bulundu: "Temizlik işlerinden belediyemizin yıllık 3 milyon lira civarında bir tasarrufu oluyor ve bunu diğer alanlarda vatandaşa hizmet olarak kullanıyoruz. Mevcut içme suyu hatlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz.