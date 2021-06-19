Hakkari'de vatandaşlardan alınan vergiler artık dağdaki teröristlere gitmiyor ve kentin yararı için harcanıyor. Bunun yansıması rakamlarda da görüldü. Kente 2019'da atanan kayyum 50 milyon liralık borç ödedi.
Son zamanlarda çeşitli bakanlıkların kentte hayata geçirdiği projelerle yatırım alanında adeta altın çağını yaşayan Hakkari, belediyecilik alanında da hak ettiği hizmetleri almaya devam ediyor.
Görevlendirmelerin ardından yapılan yol, su, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kentin çehresini değiştiren belediye, sosyal hayatın canlanmasına yönelik tesisleri de kente kazandırıyor.