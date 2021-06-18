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    • 18.06.2021 10:38
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    Son dakika: ’da ‘’ çetesi () üyeleri adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberine göre ’da, “” ya da “ çetesi “ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı 'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.’nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

    Nurişler böyle paketlendi

    Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "" ya da " Çetesi" olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 kişi yakalanmıştı. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı 'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.'nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

    Nurişler böyle paketlendi


    Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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