Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan gelen son haberler göre, olayda bir kişinin öldüğü bildirildi.



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