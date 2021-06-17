İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 30-35 yaşlarında 1 kişi gözaltına alındı.
SOKAĞA ATEŞ ETTİ
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.
ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.