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    • 17.06.2021 12:09
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    SON DAKİKA: il binasında silah sesleri! 1 kişi hayatını kaybetti

    'nin il binasında silahlı çatışma çıktı. Polis bölgeye giriş çıkışları durdururken 30-35 yaşlarındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gelen son dakika haberine göre, olayda bir kişinin öldüğü bildirildi.

    DHA
    İzmir HDP il binasında silah sesleri!

    İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı.

    İzmir HDP il binasında silah sesleri


    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 30-35 yaşlarında 1 kişi gözaltına alındı.


    SOKAĞA ATEŞ ETTİ
    Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.



    ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE
    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.


        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Öte yandan gelen son haberler göre, olayda bir kişinin öldüğü bildirildi.

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