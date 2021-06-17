Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısının yayınlandığı haritayı paylaştı.
VAKALARDA DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.