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    • 17.06.2021 22:53
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    'de HDP binasına saldıran saldırgan işte böyle yakalandı

    HDP İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve 38 yaşındaki 'ı tabancayla vurarak öldüren O.G'nin polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte saniye saniye o anlar...

    HDP binasına saldıran saldırgan böyle yakalandı

    İzmir'deki HDP il binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.



    Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.



    İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisinin, saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin ticari taksiden elinde büyük çantayla indiği görüldü.



    KATİL, BİNAYA BÖYLE GİRDİ
    Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

    Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.



        ELİNDE BÜYÜK BİR ÇANTAYLA İÇERİ GİRDİ
        Öte yandan O.G.'nin HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde O.G.'nin ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.

        Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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