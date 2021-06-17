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    • 17.06.2021 22:54
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    e-okul.meb.gov.tr: Dijital karne sorgulama ekranı! e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir?

    Dijital karneler 'den sorgulama nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Pandemi salgını nedeniyle online eğitim gören milyonlarca öğrenci 2. dönemin sonuna geldi. Bu kapsamda, karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri de sık sık araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyanlar, üzerinden e-Karne görüntüleme işlemini yapabilecek. Peki, e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    e-okul.meb.gov.tr: Dijital karne sorgulama ekranı!

    Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama ekranı! MEB E Okul VBS girişi ile dijital e-Karne notları ve dönem sonu ortalama öğrenme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla aratılıyor. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyanlar, E Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden e-Karne görüntüleme işlemini yapabilecek. Peki, e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? | KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

    E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

    E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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        Haberler Güncel e-okul.meb.gov.tr: Dijital karne sorgulama ekranı! e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir?