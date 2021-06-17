LİSE 9,10,11 VE 12. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarına göre veriliyor. Öğrencilerin yazılı puanlarının toplanması ve toplam girilen sınava bölünmesiyle not ortalaması ortaya çıkıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle sınavlar öğrencilerin tercihine bırakıldı. Dileyen öğrenciler ikinci dönem karne notlarını girdikleri yüz yüze sınavlara göre aldı. Öğrenciler e-Okul'da yer alan puanları ile haftalık ders saatini çarpar. Tüm dersler için aynı işlemi yapan adaylar genel toplam ders saatine bölerek dönem sonu ortalaması edinebilir. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır.