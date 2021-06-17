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    5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf -teşekkür-onur belgesi hesaplama ekranı: e-Okul VBS ortalama hesaplama nasıl yapılır?

    5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf teşekkür hesaplama ekranı! İklokul, ortaokul ve ler için eğitim dönemi yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanına göre veriliyor. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır. Peki, Takdir, ? İşte nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf takdir-teşekkür belgesi hesaplama!

    Milyonlarca öğrenci karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanına göre veriliyor. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır. Peki, Takdir, Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte 5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıflar için ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

    LİSE 9,10,11 VE 12. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

    Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarına göre veriliyor. Öğrencilerin yazılı puanlarının toplanması ve toplam girilen sınava bölünmesiyle not ortalaması ortaya çıkıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle sınavlar öğrencilerin tercihine bırakıldı. Dileyen öğrenciler ikinci dönem karne notlarını girdikleri yüz yüze sınavlara göre aldı. Öğrenciler e-Okul'da yer alan puanları ile haftalık ders saatini çarpar. Tüm dersler için aynı işlemi yapan adaylar genel toplam ders saatine bölerek dönem sonu ortalaması edinebilir. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır.

    ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

    Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında belge almaya hazırlanan öğrencilerin zorunlu ders olan Türkçe dersinden en az 55 ortalamayı tutturması gerekmektedir. Zorunlu olmayan derslerden 45 puan ortalaması yapan adaylar belge alabilir. Bu yıl pandemi nedeniyle ortaokullarda sınıfta kalma işlemleri görüşülmeyecek. Zayıf dersi bulunan öğrenciler sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılında dönem sonu ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan Ortaokul öğrencileri Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi alacak.

        BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

        Üç eğitim öğretim yılının her bir döneminde üst üste Teşekkür belgesi veya dönemlerin herhangi birinden ya da birkaçından takdir belgesi, diğerlerinden takdir belgesi alanlar başarı belgesi almaya hak kazanır.

        ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

        Üç eğitim öğretim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

        ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

        Onur Belgesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarda gösterdikleri başarı durumuna, örnek davranışlara ve çeşitli aktivitede sergiledikleri davranışlara göre verilmektedir. Onur Belgesi almak için ders notu değil farklı alanlarda da birçok başarı gerekmektedir. Onur belgesi verilecek öğrenciler sınıf öğretmeninin önerisi ve okul müdürünün kararıyla seçilir.
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        Haberler Güncel 5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf takdir-teşekkür-onur belgesi hesaplama ekranı: e-Okul VBS ortalama hesaplama nasıl yapılır?