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    • Güncel
    • 17.06.2021 06:47
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    • 17.06.2021 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden için son dakika sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , 'nin kuzey kesimleri, (Sinop hariç), 'in iç kesimleri, , ve çevreleri ile 'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 'da ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 17 Haziran hava raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR
    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 23°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 27°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 22°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 30°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 27°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 30°C
        Az bulutlu

        SİİRT °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!