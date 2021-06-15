CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullandı.
FETÖ VE PKK DESTEĞİ
FETÖ ile bölücü terör örgütü PKK tutukları için "Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez" sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu toplum adalete susadı. Adalet istiyoruz. Eğer bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalıyorsa bir sorun var demektir. Eğer devleti yönetenler, adaletten uzaklaşmışlarsa, bırakın adaleti getirmeyi, adaletsizliği perçinliyorlarsa bu ülkede bir sorun var demektir." görüşünü paylaştı.
"İSTANBUL'A İHANET EDİLDİ"
Marmara'dan avlanarak satılan 124 balık türünün bir çoğunun yok olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bir çökertme havuzu olarak kullanılan bu denize bütün kirlilik ve kimyasal atıkların akıtıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Doğayı seviyorlarsa, deşarjın süratle, ivedilikle durdurulması lazım." dedi.
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