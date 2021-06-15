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     Lideri 'lilere seslendi: Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var

    Partisinin  Grup Toplantısı'nda konuşan  Lideri 'lilere seslenerek, "Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var" dedi. Akıllara, 'da halktan ''Hayır'' oyu isteyen Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamadığı referandumu geldi.

    AA
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu AK Parti'lilere seslendi: Helal oya...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullandı.

    FETÖ VE PKK DESTEĞİ

    FETÖ ile bölücü terör örgütü PKK tutukları için "Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez" sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu toplum adalete susadı. Adalet istiyoruz. Eğer bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalıyorsa bir sorun var demektir. Eğer devleti yönetenler, adaletten uzaklaşmışlarsa, bırakın adaleti getirmeyi, adaletsizliği perçinliyorlarsa bu ülkede bir sorun var demektir." görüşünü paylaştı.

    "İSTANBUL'A İHANET EDİLDİ"

    Marmara'dan avlanarak satılan 124 balık türünün bir çoğunun yok olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bir çökertme havuzu olarak kullanılan bu denize bütün kirlilik ve kimyasal atıkların akıtıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Doğayı seviyorlarsa, deşarjın süratle, ivedilikle durdurulması lazım." dedi.

    AK PARTİ'Lİ SEÇMENDEN OY İSTEDİ: HELAL OYA İHTİYACIMIZ VAR

        AK Parti'li seçmenlerden, bir sonraki seçimde kendilerine oy vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var." diye konuştu.

        KILIÇDAROĞLU İLK SEÇİMİNDE OY KULLANAMAMIŞTI

        Kaset skandalı sonrası CHP'nin lider koltuğuna oturan ve şimdiye kadar hiçbirini kazanamayarak 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, 2010'daki Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanamadığı akıllara geldi.

        Koltuğa oturur oturmaz halktan ''Hayır'' oyu isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmamış olması o günler gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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