Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.
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- Güncel
- 13.06.2021 20:20
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- 13.06.2021 20:27
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de Victor Orban ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.