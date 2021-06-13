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    • Güncel
    • 13.06.2021 20:20
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    • 13.06.2021 20:27
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    Son dakika: Başkan 'de ile bir araya geldi

    Başkan , 'ne katılmak üzere geldiği 'deki temasları kapsamında Başbakanı ile bir araya geldi.

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