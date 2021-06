İlişkilerdeki mevcut soğukluğa rağmen ABD ve Türkiye'nin ortak çıkarları var. Her iki ülke de Libya, Suriye ve Irak'ta barış ve düzen görmek istiyor. Her ikisi de İran'ın nüfuzu kırılsın istiyor. Her ikisi de Rusya'nın Orta Doğu, Karadeniz ve Kafkaslar'daki gücünü sınırlandırmak istiyor. Ve geniş Orta Asya genelinde de hem Ankara, hem de Washington, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin, Rusya ile Çin'in, bu ülkeleri emperyalist sistemlerine katma girişimlerine direndiğini görmek istiyor."



"Ankara'nın dış politikası daha bağımsız ve daha az öngörülebilir olmaya devam edecektir. Washington Türkiye'nin, Hollanda, Norveç ya da İspanya gibi hareket etmesini isterse bu ilişki her iki tarafı da üzer. Ancak Beyaz Saray Türkiye'yi, Vietnam ve Hindistan ile aynı şekilde düşünmeye başlayabilirse, politika belirleyiciler de Ankara'nın gerçek jeopolitik değerini takdir edip kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacak gerilimleri daha ustaca idare edecektir"