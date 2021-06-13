Peki WSJ'deki yazının detaylarında neler var? İşte satırbaşları…

"...Rusya, Ankara'nın hesaplarını değiştiren tek gerilemekte olan bölgesel güç değil. İran da ekonomik yaptırımlardan aldığı darbelerle sendeliyor. Arap dünyası da serbest düşüşte. Libya, Irak ve Suriye, hepsi de zayıf ve savaştan zarar görmüş durumdalar. Mısır artık ciddi bir bölgesel güç gibi görünmüyor. Bütün bunlara bir de Washington'ın, ABD'nin Orta Doğu'daki mevcudiyetini azaltacağına dair açıklamaları eklenince, Türkiye'nin doğusunda ve güneyinde açılan güç boşluklarının neden hem cazibesine kapılıp hem de kendini tehdit altında hissettiğini anlamak mümkün.

...Türkler, Yunanistan ve Kıbrıs'ın AB üyeliği nedeniyle Brüksel'in Türkiye'ye karşı kesin bir şekilde önyargılı olduğunu düşünüyor. Ancak AB, etkili bir bölgesel aktöre dönüşemedi ve Türkiye'nin mülteciler gibi konulardaki baskılarına karşı savunmasız.

Ankara'nın yeni dünyası da gül bahçesi değil. Rusya, Türkiye'nin göz ardı edemeyeceği bir güç olmaya devam ediyor. Suriye'deki iç savaş Türkiye için bir felaket oldu, ekonomisine zarar verdi ve milyonlarca çaresiz mültecinin sınırlarından geçmesine neden oldu.