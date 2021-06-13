Nazif Karaman sosyal medyada Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik ciddi bir gündemin olduğuna değinirken, "Sedat Peker ortada yok. Yakınlarından yapılan açıklamada nerede olduğunun belli olmadığı ifade ediliyor. Dubai polisi Sedat Peker'i davet etmiş. Sedat Peker de gönüllü olarak gitmiş. Ama geri dönmemiş. Kendisinden haber alınamadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

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