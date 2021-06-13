A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
SEDAT PEKER GERİ DÖNMEMİŞ
Nazif Karaman sosyal medyada Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik ciddi bir gündemin olduğuna değinirken, "Sedat Peker ortada yok. Yakınlarından yapılan açıklamada nerede olduğunun belli olmadığı ifade ediliyor. Dubai polisi Sedat Peker'i davet etmiş. Sedat Peker de gönüllü olarak gitmiş. Ama geri dönmemiş. Kendisinden haber alınamadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA
Resmi kaynaklarla görüştüğünü söyleyen Nazif Karaman, kaynaklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir operasyon düzenlemediğini ifade ettiklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE GİTTİ SEDAT PEKER'İ ALDI GELDİ" DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"