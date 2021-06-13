CHP VE ÇAMUR MEDYASI CUMHURİYET'İN YALANI PATLADI

CHP'nin ve yalan üretim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin iftirası Valilik tarafından yalanlandı. Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.

Vali Ayaz Twitter hesabından yapığı paylaşımda "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.