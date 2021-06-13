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    • 13.06.2021 13:20
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    CHP ve 'in bir yalanı daha patladı! 'Oğluna koyduğu Recep Tayyip adını değiştiremiyor' haberlerine Valilikten yalanlama

    CHP ve algı operasyonlarının, iftiraların bir numaralı merkezi yeni bir yalana imza attı. 2 Haziran'da 'yı ziyaret eden CHP'li heyet tarafından 'na sunulan raporda bir vatandaşın oğluna koyduğu Recep Tayyip ismini değiştiremediği iddia edildi. Söz konusu iddia partinin yalan merkezi Cumhuriyet'ten de özel haber imzası ile servis edildi. Skandal haber hakkında açıklama yapan Çankırı Valiliği CHP'nin ve Cumhuriyet'in yalanını gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Erken seçim naraları ile ülke gündemini meşgul eden CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı'yı ziyaret etti. 2 Haziran'daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirdiğini iddia eden heyet yeni bir yalana imza attı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda oğluna 'Recep Tayyip' adını koyan bir vatandaş, ''O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz' diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum'' dediği iddia edildi.

    Söz konusu skandal raporu partinin çamur medyası Cumhuriyet de manşetine taşıdı.

        CHP VE ÇAMUR MEDYASI CUMHURİYET'İN YALANI PATLADI
        CHP'nin ve yalan üretim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin iftirası Valilik tarafından yalanlandı. Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.

        Vali Ayaz Twitter hesabından yapığı paylaşımda "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

        İŞTE VALİLİKTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
        "Bazı basın organlarında verilen "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur." denilerek bir açıklamada bulunuldu.

        Söz konusu haberler hedef alınırken "Bazı Basın Yayın Organlarında yer alan isim değiştirme ile ilgili haberler tümüyle gerçek dışıdır..." ifadelerine yer verildi.
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