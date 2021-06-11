İstanbul Şişli'de polis, yolda şüphelendikleri K.D adlı şahsı çevirdi. Üzerinde yapılan aramada, "Pfizer-Biontech COVİD- 19 Vaccıne" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. Zanlının aşıları satmak istediği M.Ş de yakalandı.

İfadesinde 3 aşıyı 10 bin liraya alacağını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşıların hangi hastaneden çalındığı araştırılıyor.

KUAFÖRE AVUKATA GIDA ÇALIŞANINA AŞI

Sağlık Bakanı Koca, bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının yanı sıra berber ve kuaförlerin aşılanacağını duyurdu. Koca, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor" dedi.

PASAPORT ZORUNLU OLDU

Avrupa Birliği, "Aşı Pasaportu"na onay verdi. 'Dijital COVID Sertifikası'nın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu haktan, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onay verdiği BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna'nın yararlanacağı bildirildi.