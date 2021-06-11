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    'de ilk aşı hırsızlığı yaşandı! Hırsız çaldığı aşıyı 10 bin liraya satarken yakalandı

    'de polis, yolda şüphelendikleri K.D adlı şahsı çevirdi. Üzerinde yapılan aramada, "- COVİD- 19 Vaccıne" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. Zanlının aşıları satmak istediği M.Ş de yakalandı. İfadesinde 3 aşıyı 10 bin liraya alacağını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşıların hangi hastaneden çalındığı araştırılıyor.

    Aşırdılar!

    İstanbul Şişli'de polis, yolda şüphelendikleri K.D adlı şahsı çevirdi. Üzerinde yapılan aramada, "- COVİD- 19 Vaccıne" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. Zanlının aşıları satmak istediği M.Ş de yakalandı.

    İfadesinde 3 aşıyı 10 bin liraya alacağını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aşıların hangi hastaneden çalındığı araştırılıyor.

    KUAFÖRE AVUKATA GIDA ÇALIŞANINA AŞI
    Sağlık     Bakanı Koca, bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının yanı sıra berber ve kuaförlerin aşılanacağını duyurdu. Koca, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor" dedi.

    PASAPORT ZORUNLU OLDU
    Avrupa     Birliği, "Aşı Pasaportu"na onay verdi. 'Dijital COVID Sertifikası'nın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu haktan, 'nın () onay verdiği BioNTech/Pfizer, , Johnson&Johnson ve 'nın yararlanacağı bildirildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'de ilk aşı hırsızlığı yaşandı! Hırsız çaldığı aşıyı 10 bin liraya satarken yakalandı