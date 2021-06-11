SON DAKİKA: Nurişler'e operasyonun detayları ortaya çıktı! Karagümrük eski Başkanı Ecim'i örgüt kurşunladı

TEKNİK TAKİP VE DİNLEMEYE TAKILDILAR

Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesiyle bağlantılı olduğu saptandı. Çetenin, bölgede bunun gibi çok sayıda silahlı eylemde bulunması üzerine, çete üyeleri için dinleme ve teknik takip kararı alındı.