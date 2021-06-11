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    • 11.06.2021 11:55
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    SON DAKİKA: Nurişler'e operasyonun detayları ortaya çıktı! Karagümrük eski Başkanı Ecim'i örgüt kurşunladı

    Son dakika haberine göre, merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında başlatılan operasyonun Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski başkanı Yaşar Ecim’in geçtiğimiz 12 Eylül’de Beylikdüzü’ndeki bir mekanda silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 'Nurişler' çetesinin elemanları olduğu ortaya çıkarıldı.

    AJANSLAR
    Nurişler'e operasyonun detayları ortaya çıktı!

    Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

    27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 53 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı.

    BAŞKANA SİLAHLI SALDIRIDAN NURİŞLER ÇIKTI
    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturma "Nurişler" çetesine uzandı.




    İlk etapta Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera kayıtları incelendi.

    Görüntülerde, Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.

        Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı.

        TEKNİK TAKİP VE DİNLEMEYE TAKILDILAR
        Yapılan geniş çaplı soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Nurişler çetesiyle bağlantılı olduğu saptandı. Çetenin, bölgede bunun gibi çok sayıda silahlı eylemde bulunması üzerine, çete üyeleri için dinleme ve teknik takip kararı alındı.



        ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE
        Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Nuri Ergin'in cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


            FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 GÖZALTI
            İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da Fatih başta olmak üzere Pendik, Bahçelievler ile çok sayıda ilçedeki adreslere baskın yapıldı. Fatih Karagümrük'te baskın yapılan adreste uzun süre arama yapıldı. Yapılan arama sonrasında adreste bulunan 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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